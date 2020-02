Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas justifie la vente de Tousart

Publié le 12 février 2020 à 17h24 par La rédaction

Alors que Lucas Tousart s’est engagé en faveur du Hertha Berlin, qu’il rejoindra l’été prochain, Jean-Michel Aulas a justifié cette vente.