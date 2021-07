Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Anthony Lopes monte au créneau pour son avenir !

Publié le 9 juillet 2021 à 22h20 par La rédaction

Alors qu’Anthony Lopes sort d’une saison moyenne avec l’OL, la piste André Onana est arrivée dans le paysage lyonnais. Le gardien portugais, qui aurait mal pris cette rumeur, a mis les choses au clair sur son compte Instagram.