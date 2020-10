Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Andersen fait le point sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2020 à 14h10 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2020 à 14h11

Durant ce mercato, Joachim Andersen s’est envolé vers Fulham où il a été prêté par l'OL. Interrogé sur son avenir chez les Gones, le Danois a fait le point..