Mercato - OL : A peine arrivé, Laurent Blanc prépare un gros ménage

L'OL devrait profiter du mercato hivernal pour se renforcer, mais aussi dégraisser son effectif. Arrivé il y a quelques mois, Laurent Blanc aimerait se séparer de certains éléments, notamment au milieu de terrain. Des joueurs comme Romain Faivre ou encore Jeff Reine-Adelaïde sont concernés par un possible départ lors de ce mois de janvier.

Nommé entraîneur de l'OL au début du mois d'octobre, Laurent Blanc n'a pas hésité à bousculer la hiérarchie et à relancer certains joueurs, mis de côté par Peter Bosz. L'exemple d'Houssem Aouar est le plus criant. D'autres n'ont pas eu cette chance et font office de seconds couteaux depuis plusieurs semaines.

Laurent Blanc réclame des départs

Comme indiqué par Foot Mercato , Laurent Blanc souhaiterait profiter de ce mercato hivernal pour se libérer de certains éléments superflus, notamment au milieu de terrain. Le média évoque des possibles départs de Romain Faivre, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Mohamed El-Arouch.

Bruno Cheyrou au travail pour dégraisser l'effectif

Directeur du recrutement, Bruno Cheyrou aura la lourde tâche de trouver un terrain d'entente avec ces joueurs. Une mission, loin d'être facile puisque Faivre et Reine-Adelaïde n'auraient pas l'intention de quitter l'OL, malgré leur faible temps de jeu. Des discussions devraient avoir lieu dans les prochaines semaines, alors que le club lyonnais travaille en parallèle sur l'arrivée d'un latéral droit.