Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Rivère met les choses au clair pour l'avenir de Dante

Publié le 11 novembre 2020 à 21h25 par A.D. mis à jour le 11 novembre 2020 à 21h26

En fin de contrat en juin 2021, Dante est entré en discussion avec la direction de l'OGC Nice pour prolonger. Alors que son capitaine s'est gravement blessé, Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, a expliqué clairement qu'il comptait toujours étendre son bail, que ce soit en tant que joueur ou pour intégrer son organigramme.