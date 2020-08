Mercato - Officiel : Willian s’engage à Arsenal !

Foot - Mercato - Arsenal

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, Willian a officiellement rejoint Arsenal ce vendredi.

En fin de contrat à Chelsea, Willian n’a pas été conservé par les Blues après sept saisons passées avec l’écurie londonienne. Pour autant, malgré ce départ des pensionnaires de Stamford Bridge, l’international brésilien va rester en Premier League et dans la capitale anglaise. Comme le10sport.com vous l’avait révélé le 5 août dernier, Willian a donné son accord à Arsenal. Et ce vendredi, les Gunners ont officialisé l’arrivée de l’attaquant de 32 ans, qui portera le numéro 12 dans l’effectif de Mikel Arteta. A priori, il s'agit d'un contrat de trois saisons.

New club. New colours. New beginnings. Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! pic.twitter.com/B7Tl01BXLe