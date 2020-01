Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Valverde quitte le Barça !

Publié le 13 janvier 2020 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2020 à 23h22

Le FC Barcelone a annoncé ce lundi avoir mis fin au contrat d'Ernesto Valverde, qui était lié au club jusqu'en juin prochain.