Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Todibo rejoint Schalke 04 !

Publié le 15 janvier 2020 à 20h07 par T.M. mis à jour le 15 janvier 2020 à 20h26

Comme annoncé ces derniers jours, Jean-Clair Todibo vient d’être prêté à Schalke 04.

Durant ce mercato hivernal, le départ de Jean-Clair Todibo était annoncé. Et ce mercredi, le FC Barcelone a officialisé la nouvelle, le Français a été prêté à Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison pour 1,5M€. A noter que le club allemand dispose d’une option d’achat de 25M€, plus 5M€. Toutefois, le Barça a assuré ses arrières pour Todibo en gardant un droit de rachat à hauteur de 50M€, plus 10M€ de bonus.