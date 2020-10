Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Tiémoué Bakayoko file à Naples !

Publié le 5 octobre 2020 à 19h07 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 19h12

Après des prêts successifs au Milan AC et à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko s’est engagé avec le Napoli sous la même formule après qu’un accord entre le club napolitain et Chelsea ait été trouvé.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Tiémoué Bakayoko. Après avoir explosé avec l’AS Monaco lors de la saison 2016/2017, le milieu de terrain français s’en est allé du côté de Chelsea à l’été 2017. Mais chez les Blues , Bakayoko ne s’est pas imposé et a depuis été prêté au Milan AC et à l’AS Monaco. N’entrant pas dans les plans de Frank Lampard à Chelsea, le Français aurait pu s’engager au PSG, mais les discussions n’auraient rien donné, au contraire de celles avec le Napoli. En cette dernière journée de mercato, le club napolitain a officialisé l’arrivée en prêt de Bakayoko pour la totalité de la saison.