Mercato - Officiel : Thiago Silva prolonge à Chelsea !

Publié le 4 juin 2021 à 16h53 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2021 à 16h54

Chelsea a officialisé ce vendredi la prolongation de Thiago Silva, désormais lié au club londonien jusqu’en juin 2022.