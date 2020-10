Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Officiel : Rennes boucle l'arrivée de Dalbert Henrique !

Publié le 3 octobre 2020 à 20h13 par La rédaction mis à jour le 3 octobre 2020 à 20h15

A la recherche d'un latéral gauche, le Stade Rennais a officialisé ce samedi soir l'arrivée de Dalbert Henrique.