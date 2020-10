Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato - Officiel : Partey quitte l’Atlético de Madrid !

Publié le 6 octobre 2020 à 0h03 par La rédaction mis à jour le 6 octobre 2020 à 0h04

Après des longues semaines d’incertitude, Thomas Partey va finalement quitter l’Atlético de Madrid.