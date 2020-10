Mercato - Officiel : Andersen quitte l’OL pour Fulham !

Foot - Mercato

Un an après son arrivée à l’OL, Joachim Andersen a quitté Lyon pour Londres où il s’est engagé à Fulham sous la forme d’un prêt d’une saison.

N’ayant pas apporté satisfaction depuis son arrivée l’été dernier, Joachim Andersen n’a pas été retenu par la direction sportive de l’OL. Dans la dernière ligne droite du mercato, le défenseur danois a été prêté pour la totalité de la saison à Fulham où il va retrouver un autre ancien de Ligue 1 en la personne d’Alphonse Aréola notamment. La Premier League parviendra-t-elle à relancer Joachim Andersen ? Le début de saison de Fulham laisse entendre qu'il éprouvera bien des difficultés à redresser la barre pour les Cottagers .

Late move. Good to have you, Joachim Andersen! #GreatDane