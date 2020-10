Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Raphinha file à la cour de Bielsa !

Publié le 5 octobre 2020 à 23h36 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 23h41

Dans les dernières minutes du mercato, Leeds United a annoncé l’arrivée de Raphinha en provenance du Stade Rennais.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Raphinha a quitté le Stade Rennais, pour s’engager en faveur de Leeds United. Plusieurs sources en Angleterre laissaient entendre que cette opération aurait pu sauter à cause du temps pris pour une obtention de permis de travail, mais finalement le Brésilien a bel et bien rejoint Marcelo Bielsa et évoluera donc en Premier League.