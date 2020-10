Mercato - Officiel : Jean-Clair Todibo s’envole pour le Benfica Lisbonne !

Foot - Mercato

Alors qu’il aurait pu rejoindre la Premier League et Fulham, Jean-Clair Todibo a quitté le FC Barcelone pour signer au Benfica Lisbonne via un prêt de deux saisons avec option d’achat.

Après un prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo était annoncé sur le départ depuis son retour au FC Barcelone cet été. Le secrétaire technique Ramon Planes assurait d’ailleurs la semaine dernière qu’un départ en prêt serait bénéfique pour la progression du Français. Alors que tout portait à croire qu’il rebondirait à Fulham, Todibo s’est engagé avec le Benfica Lisbonne pour les deux prochaines saisons via un prêt avec une option d’achat s’élevant à 20M€. C’est en effet les informations que le FC Barcelone a divulgué dans un communiqué officiel.

LATEST NEWS! Agreement with Benfica for loan of @jctodibo