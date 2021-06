Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : L'OL annonce une deuxième recrue !

Après l'arrivée Damien Da Silva, l'OL a officialisé une autre arrivée libre, à savoir celle d'Henrique, latéral gauche brésilien.

Comme convenu, l'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée libre d'Henrique qui débarque en provenance de Vasco de Gama. Le latéral gauche brésilien s'est engagé à l'OL jusqu'en juin 2024 et ne cache pas sa joie sur le site officiel des gones : « Je suis très d’heureux d’être ici et de rejoindre un grand club comme l’Olympique Lyonnais. C’est un honneur pour moi de retrouver Juninho, mon idole, avec qui j’ai débuté à Vasco de Gama. Je remercie le club de croire en moi et j’espère réaliser une grande saison ici . » C'est la deuxième recrue estivale de l'OL après Damien Da Silva, lui aussi arrivé libre.