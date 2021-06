Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Daniel Wass sur son avenir !

Publié le 29 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Actuellement en plein Euro avec le Danemark, Daniel Wass voit les rumeurs sur son avenir se multiplier. Face à cela, le joueur de Valence a fait le point.

Dans les prochaines heures, l’OM va officialiser ses deux premières recrues de l’été en la personne de Gerson et de Konrad de la Fuente. Le recrutement phocéen va ainsi être officiellement lancé, mais en coulisse, Pablo Longoria travaille déjà depuis un certain temps sur de nombreux dossiers. Et certains semblent même très avancé. Dernièrement, il était en effet expliqué que l’OM était proche de s’offrir les services de Daniel Wass, qui n’a plus qu’un an de contrat au FC Valence. D’ailleurs, le Danois, passé par Evian TG, ne serait pas contre un retour en Ligue 1 et une arrivée au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.

« J’ai dit que je ne voulais rien écouter jusqu’à la fin de l’Euro »