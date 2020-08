Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’Inter Miami annonce l’arrivée de Matuidi !

Publié le 13 août 2020 à 13h13 par La rédaction mis à jour le 13 août 2020 à 13h14

C’est désormais officiel, Blaise Matuidi est un joueur de l’Inter Miami. Ce jeudi, la franchise de David Beckham a annoncé l’arrivée du champion du monde.