Mercato - Officiel : Le FC Barcelone annonce un départ !

Publié le 31 janvier 2022 à 19h17 par La rédaction

Poussé vers la sortie en ce mercato hivernal, Iñaki Peña a finalement trouvé un nouveau club avec Galatasaray.

Une des missions du FC Barcelone cet hiver était de vendre et si Joan Laporta aurait aimé faire mieux, mais il a tout de même réussi à trouver une solution pour Philippe Coutinho et Yusuf Demir. Un autre joueur a quitté le club, puisque le Barça annonce ce lundi le prêt d’Iñaki Peña à Galatasaray. Le gardien de 22 ans n’avait pas sa place au sein de l’effectif de Xavi, mais son prêt ne comporte aucune option d’achat et il devrait donc faire son retour à la fin de la saison.