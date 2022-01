Foot - Mercato - Newcastle

Mercato - Officiel : L'Arabie Saoudite tient sa première recrue pour Newcastle !

Publié le 7 janvier 2022 à 9h18 par La rédaction

Comme attendu, Kieran Trippier s'est engagé avec Newcastle. Le latéral qui évoluait à l'Atlético de Madrid est la première recrue de la nouvelle ère des Magpies.

La nouvelle ère de Newcastle est lancée ! Racheté par le Fonds public d'investissement de l'Arabie Saoudite, les Magpies ont annoncé la première recrue de leur nouveau projet. Sans surprise, il s'agit de Kieran Trippier qui débarque en provenance de l'Atlético de Madrid. « Newcastle United est ravi de confirmer la signature de l'arrière latéral anglais Kieran Trippier en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant non divulgué. Le joueur de 31 ans a conclu un contrat de deux ans et demi et devient le premier professionnel à signer avec les nouveaux propriétaires, et l'entraîneur de l'équipe première, Eddie Howe », précise le communiqué du club du nord de l'Angleterre.