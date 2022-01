Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accorde un bon de sortie à une pépite !

Publié le 7 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Malgré son statut d’élément particulièrement prometteur du PSG, Eric Junior Dina Ebimbe semble se diriger vers la sortie puisqu’il peine à trouver un accord avec sa direction pour sa prolongation de contrat.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG et malgré un temps de jeu plutôt prometteur cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino (7 apparitions en Ligue 1, 2 en Coupe de France et titulaire au Trophée des Champions), Eric Junior Dina Ebimbe n’est pas assuré de rester au sein de son club formateur, loin de là… Le jeune milieu de terrain de 21 ans fait partie des jeunes éléments du moment issus du centre de formation du PSG les plus talentueux, mais Leonardo peine à fixer son avenir et pourrait ainsi prendre une décision radicale.

Dina Ebimbe peut quitter le PSG cet hiver