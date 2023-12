Mercato - Officiel : Départ annoncé pour le boss du PSG !

Alexis Brunet

Luis Campos ne travaillait pas seulement pour le PSG. En effet, le conseiller football parisien occupait la même fonction au Celta Vigo. Mais cela est dorénavant de l'histoire ancienne, le club espagnol ayant annoncé ce samedi soir le départ du Portugais. Il pourra donc maintenant se dédier totalement au champion de France, et notamment au mercato hivernal qui arrive.

Depuis 2022 Luis Campos est le conseiller football du PSG. Si son premier mercato estival n'a pas été une réussite, le Portugais s'est rattrapé l'été dernier, en mettant la main sur de nombreux joueurs, notamment Ousmane Dembélé pour 50M€, ou bien Manuel Ugarte recruté 60M€ au Sporting Portugal. Mais jusqu'à maintenant un détail empêchait Luis Campos de se consacrer entièrement au PSG.

Luis Campos n'est plus lié au Celta Vigo

En parallèle de ses fonctions de conseiller football au PSG, Luis Campos occupait le même poste au Celta Vigo. Mais cela est de l'histoire ancienne car le club espagnol a annoncé le départ du Portugais. Il peut donc maintenant se consacrer totalement au champion de France, et au mercato hivernal.

«Le RC Celta souhaite exprimer sa gratitude à Luis Campos»