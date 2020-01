Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Odriozola s’enflamme pour son arrivée au Bayern Munich

Publié le 22 janvier 2020 à 18h25 par T.M.

Ce mercredi, le Bayern Munich a officialisé l’arrivée d’Alvaro Odriozola en prêt, en provenance du Real Madrid. Un nouveau chapitre qui enthousiasme l’Espagnol.