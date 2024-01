Mercato : Nouvelle ère à l’OM, Longoria a son avenir entre ses mains

Thomas Bourseau

Leonardo Balerdi a connu son lot d’entraîneurs et de changements de direction depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020. Pablo Longoria a pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club et André Villas-Boas a vu quatre entraîneurs lui succéder. Pour autant, malgré une nouvelle ère, Balerdi se dit prêt à rester à Marseille sur le long terme, mais que ceci ne dépend pas de lui.

Force est de constater qu’il y a eu un certain chamboulement à l’OM ces derniers mois. Alors qu’il avait été nommé entraîneur du club phocéen seulement trois mois plus tôt, Marcelino décidait de claquer la porte du club marseillais le 20 septembre 2023, 48 heures après la réunion houleuse entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille et certains membres du comité de direction.

«Au début de saison on a eu beaucoup de changement. Ça a été compliqué»

S’en sont suivis les départs de l’ex-directeur du football Javier Ribalta, bras droit de Pablo Longoria, ou encore celui de David Friio. Au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS , Leonardo Balerdi est revenu sur ces changements multiples au club depuis le début de la saison. « La force de l’OM cette année ? On a une équipe qui a confiance en elle. On a traversé pas mal de difficultés, comme tout le monde le sait, au début de saison on a eu beaucoup de changement. Ça a été compliqué et à chaque fois on est ressorti plus fort, plus uni. Et ça va nous rendre meilleurs jusqu’à la fin de la saison ».

Ils brillent à la CAN, l’OM va adorer https://t.co/bPkIpULDby pic.twitter.com/nUJRfu9ocs — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

«Je ne sais pas quand je partirai, ça peut être bientôt comme dans très longtemps»