Mercato : Nouveau transfert historique à l’OM ?

Après avoir dépensé 35M€ bonus compris pour recruter Igor Paixão, l’OM pourrait devoir faire de même afin de s’attacher les services de Joel Ordóñez. Ce dernier semble être la priorité de la direction olympienne au poste de défenseur central, mais le Club Bruges réclame plus de 35M€ pour s’en séparer, même si Marseille peut compter sur la volonté du joueur.

« On parle de plus de 35M€ »

Après Igor Paixão (25 ans), l’OM pourrait être contraint de boucler un nouveau transfert record pour parvenir à ses fins : « Maintenant, il faut que les deux clubs trouvent un accord et le souci c'est que Bruges a des possibilités et a fixé un prix assez haut. On parle de plus de 35M€, et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'a proposé Marseille. »