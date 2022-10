Foot - Mercato

Mercato : Nouveau rebondissement pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 31 octobre 2022 à 22h10

Arnaud De Kanel

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas trouvé chaussure à son pied durant le mercato estival. Le Portugais ne s'est pas résigné et cherche activement un club pour finir sa carrière en beauté. L'hypothèse d'un retour au Sporting CP aurait été étudié mais le club lisboète ne serait pas intéressé.

Titularisé par Erik ten Hag lors de la victoire de Manchester United contre West Ham (1-0), Cristiano Ronaldo n'a pas marqué mais a été plutôt bon. Le quintuple Ballon d'Or commence à retrouver du rythme et un bon niveau de jeu. Pour autant, les Red Devils seraient prêts à s'en débarrasser cet hiver.

Transferts : Retournement de situation pour le mercato de Cristiano Ronaldo ? https://t.co/vtfOjw5lre pic.twitter.com/Wnh2QsIT2f — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Manchester ne veut plus de Ronaldo

Sur son compte Twitter , Ben Jacobs indique que le club mancunien souhaiterait un départ de Cristiano Ronaldo à la mi-saison, c'est à dire dès cet hiver. Or, le club risque de manquer d'offres.

Le Sporting non plus