Mercato : Nouveau chantier à l’OM, Longoria annonce la couleur

Axel Cornic

Avec le possible départ de Pau Lopez, qui serait de plus en plus proche de Como et d’un retour en Serie A, l’Olympique de Marseille va devoir se trouver un nouveau gardien de but. Présent en conférence de presse ce mardi, le président Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de ce sujet très important, puisque le style de football déployé par Roberto De Zerbi requiert un profil assez particulier à ce poste.

Recruté pour remplacer Steve Mandanda en 2021, Pau Lopez pourrait laisser sa place seulement trois saisons après. Les médias italiens assurent en effet que le joueur de l’OM serait tout proche de rejoindre son compatriote Cesc Fabregas du côté de Como, fraichement promu en Serie A.

Qui pour remplacer Lopez ?

Mais qui va le remplacer ? Plusieurs pistes sont évoquées en ce moment avec notamment le jeune français Ilan Meslier, actuellement à Leeds United. Il y a également Brice Samba du RC Lens, ou encore Filip Jörgensen, qui évolue actuellement du côté du Villarreal d’un certain Marcelino.

« Sur la question du gardien de but... »

Interrogé en conférence de presse, Pablo Longoria a assuré que le potentiel successeur de Pau Lopez sera choisi avec grande attention. « Sur la question du gardien de but, les changements de stratégie sont pensés via un consensus, avec la direction du club, du coach et de mon conseiller Medhi Benatia » a déclaré le président de l’OM.