Mercato : L'OGC Nice a déjà tranché pour Rony Lopes

Publié le 7 janvier 2021 à 22h05 par La rédaction

Arrivé en prêt cet été du côté de Nice, Rony Lopes ne devrait pas faire de vieux os en Côte d’Azur. Le club ne devrait pas lever l’option d’achat à hauteur de 20M€. Le Portugais de 24 ans devrait retourner à Séville à la fin de la saison.