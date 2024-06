Mercato : Neymar annonce la couleur pour son retour au bercail !

Thomas Bourseau

Gravement blessé au genou et ménisque gauche depuis l’automne 2023, Neymar apparaît de temps à autres dans de grands évènements sportifs, mais pas seulement. Au cours d’une vente aux enchères de son institut en son nom, le Brésilien a mis un terme aux rumeurs d’un possible retour à Santos.

Neymar n’a pas vraiment brillé en Saudi Pro League depuis son arrivée en août 2023. La faute à une rupture des ligaments croisés antérieurs du ménisque et du genou gauche survenue en octobre dernier. Depuis, le Brésilien est sur la touche, mais ça n’empêche pas la presse de s’enflammer pour la suite de sa carrière.

De nouvelles retrouvailles avec Messi ? Neymar dit oui

En mars dernier, à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, Neymar faisait passer un message sur son avenir. Venant de quitter Lionel Messi après une deuxième cohabitation au PSG, la première étant à Barcelone, le Brésilien partageait son désir d’à nouveau évoluer aux côtés de l’octuple Ballon d’or qui s’éclate en Major League Soccer à l’Inter Miami depuis l’été 2023. « J'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable, tout le monde le connaît dans le football et je pense qu'il est très heureux et s'il est heureux, je le suis aussi ».

Mercato : Transfert surréaliste en vue pour Neymar ? https://t.co/P7LJtlmw3z pic.twitter.com/qZsNtZNuDZ — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«Santos ? Ce qui se dit est complètement faux»