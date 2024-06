Pour réussir au Real Madrid, voilà les conseils à suivre pour Mbappé !

Thibault Morlain

Actuellement avec l'équipe de France pour préparer l'Euro, Kylian Mbappé découvrira un nouvel environnement à la fin de la compétition. En effet, comme prévu, le Real Madrid a annoncé la signature de l'ex-joueur du PSG ce lundi soir. Désormais, Mbappé est sous contrat jusqu'en 2029 avec les Merengue et avant de mettre les pieds dans la capitale, il a reçu de précieux conseils pour faciliter son intégration.

C'est un nouveau chapitre qui va débuter pour Kylian Mbappé. N'ayant connu que la France jusqu'à présent avec l'AS Monaco et le PSG, le joueur de 25 ans évoluera en Espagne, au Real Madrid, à compter de la saison prochaine. Mbappé va donc rejoindre le vestiaire de Carlo Ancelotti, où sa maitrise de l'espagnol devrait faciliter son intégration. Il faudra également se faire à cette nouvelle vie en Espagne et pour cela, Kylian Mbappé peut compter sur... Frédéric Hermel.



Messi - Cristiano Ronaldo : Mbappé entre déjà dans l’histoire au Real Madrid ! https://t.co/8czLrEPZih pic.twitter.com/X4uJQYcBJc — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Madrid est un endroit où l'on se sent chez soi après un quart d'heure »

Journaliste ayant suivi de très près le Real Madrid pendant plusieurs années, Frédéric Hermel connait très bien la capitale espagnole. Il en a donc profité pour guider le futur Madrilène avant ses premiers pas chez les Merengue. « Tu vas quitter la France pour t'installer à Madrid. Je dis toujours que Madrid est un endroit où l'on se sent chez soi après un quart d'heure... Ou jamais ! Et je suis convaincu que cela t'arrivera comme ça m'est arrivé. Tu es un garçon intelligent et tu es conscient de la chance que tu as. Je suis sûr que tout le monde va t'accueillir les bras ouverts », a-t-il commencé par expliquer pour AS .

« Je vais me permettre de te donner quelques conseils »