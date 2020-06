Foot - Mercato

Mercato - FC Nantes : Un attaquant proche du départ ?

Publié le 16 juin 2020 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2020 à 22h27

Poussé vers la sortie par le FC Nantes, Kalifa Coulibaly aurait vu ces derniers jours plusieurs clubs venir aux renseignements pour un transfert cet été.