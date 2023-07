Mercato : Mourinho rêve d’un transfert au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actif dans le sens des arrivées, avec déjà six recrues au compteur, le PSG espère l’être tout autant dans son dégraissage alors que plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie. Une année après son arrivée, Renato Sanches est notamment invité à plier bagage, et malgré ses blessures récurrentes, José Mourinho aimerait pouvoir compter sur lui.

Comme attendu, le PSG a officialisé coup sur coup ses six premières recrues de l’été, mais Luis Campos doit également gérer les départs alors que le club de la capitale compte bon nombre d’indésirables au sein de son effectif. Renato Sanches fait partie des joueurs invités à partir, lui qui n’est pas parvenu à s’imposer au cours de sa première saison à cause de ses nombreux pépins physiques.

Renato Sanches priorité de José Mourinho

Et la solution pourrait venir d’Italie. L’AS Rome souhaite en effet se renforcer dans l’entrejeu et ciblerait ainsi le milieu portugais du PSG, apparaissant même comme la priorité du club où officie José Mourinho selon le journaliste Gianluca Di Marzio.

Un transfert ou un prêt ?