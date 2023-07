PSG : Transfert légendaire annoncé pour Mbappé, il met fin au suspense

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé a également été envoyé du côté de Liverpool il y a peu. Un journaliste espagnol a en effet indiqué que les Reds étaient prêts à s’aligner sur les 200M€ réclamés par le PSG pour le transfert de l’international français. Une offensive qui n’est pas vraiment prise au sérieux outre-Manche, et ce malgré l’intérêt de longue date de Jürgen Klopp comme nous l’avions révélé.

Si le Real Madrid fait évidemment parler de lui en plein feuilleton Mbappé, un autre club a été évoqué pour accueillir l’international français du PSG en cas de départ : Liverpool. Le10Sport.com vous avait révélé il y a quelques années une prise de contact entre Jürgen Klopp et le clan Mbappé, et à en croire la presse espagnole, les Reds voudraient profiter de la situation pour réaliser le gros coup de l’été. Officiant dans l’émission El Chiringuito , le journaliste Edu Aguirre a fait état d’une offre de 200M€ de Liverpool pour le champion du monde 2018, soit le montant attendu par le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé si celui-ci refusait de prolonger. Mais outre-Manche, on a du mal à croire à une telle offensive.

« Aucune chance que Liverpool le signe de sitôt »

Alors qu’il couvre l’actualité de Liverpool pour plusieurs médias, Neil Jones affirme sur CaughtOffside qu’une arrivée de Kylian Mbappé du côté d’Anfield n’est tout simplement pas réaliste, au vu du prix colossal d’une telle opération. « Kylian Mbappé est un nom que nous avons souvent vu lié à Liverpool ces derniers temps, mais je peux dire maintenant qu'il n'y a aucune chance que Liverpool le signe de sitôt , explique le journaliste. Si vous regardez l'argent pour lequel il va être transféré et combien il gagnerait, ce n'est tout simplement pas réaliste. »

💶 Êtes-vous capable de vous remémorer les 10 plus grosses ventes de l’histoire du #PSG❓Le classement devrait en tout cas avoir du mal a bouger cet été, au grand dam des dirigeants qui voudraient voir Kylian #Mbappe exploser le record @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/ENdoUe9SXz — Bernard Colas (@BernardCls) July 11, 2023

« Le moment le plus réaliste pour lui d'aller à Liverpool était lorsqu’il jouait à Monaco »

« La plupart des discussions autour de Mbappé et de Liverpool ont été menées par les fans. Il y a eu de petits morceaux dans la presse ici et là, avec le joueur parlant en termes élogieux du club, y compris en le qualifiant de "machine" dans une interview il y a quelques années, et en choisissant souvent de jouer avec eux sur FIFA. Je pense qu'il a également admis il y a un an qu'il avait eu quelques discussions avec Liverpool, mais que rien n'avait avancé, et que, encore une fois, le moment le plus réaliste pour lui d'aller à Liverpool était lorsqu’il jouait à Monaco », poursuit Neil Jones.

« A moins que quelque chose d'énorme ne change sur la propriété de Liverpool... »