Mercato - Montpellier : Après Delort, le départ de Laborde se confirme !

Publié le 23 août 2021 à 22h55 par La rédaction

Pisté par l'OL, Gaétan Laborde ne manque pas de prétendants dans le reste de l'Europe. West Ham lui fait d'ailleurs les yeux doux et serait proche de l'enrôler.