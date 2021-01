Foot - Mercato

Mercato : Le coup de gueule de Nicollin sur un joueur courtisé !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 29 janvier 2021 à 10h53

Convoité du côté de la Liga, Nicolas Cozza aimerait quitter Montpellier. Une attitude qui a eu le don d'énerver le président du club, Laurent Nicollin.