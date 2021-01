Foot - Mercato

Mercato : Le dossier Jean-Michaël Seri en passe d'être bouclé !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 29 janvier 2021 à 10h08

Toujours plus proche de rejoindre Bordeaux, Jean-Michaël Seri serait déjà d'accord financièrement. Ne reste plus qu'à trouver un accord définitif.