Mercato : Zlatan Ibrahimovic annonce la couleur pour la suite de sa carrière !

Publié le 11 décembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Agé de 39 ans et en fin de contrat à la fin de la saison avec le Milan AC, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son passage en Italie et sur la suite de sa carrière.