Mercato : Le Bayern Munich a tenté sa chance pour Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 26 mars 2021 à 23h20 par A.D.

Passé par la Juventus, le FC Barcelone, Manchester United et le PSG, Zlatan Ibrahimovic aurait également pu défendre les couleurs du Bayern. Toutefois, comme l'a révélé Uli Hoeness, les prétentions salariales du géant suédois étaient trop élevées pour le club bavarois.