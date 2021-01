Foot - Mercato

Mercato : Une recrue en approche au Milan AC ?

Publié le 21 janvier 2021 à 10h58 par La rédaction mis à jour le 21 janvier 2021 à 10h59

Attendu de manière imminente du côté de l'AC Milan, Fikayo Tomori devrait passer sa visite médicale ce vendredi et s'engager en Lombardie sous la forme d'un prêt.