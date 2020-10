Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ibrahimovic livre les coulisses de son retour en Europe !

Publié le 17 octobre 2020 à 23h20 par H.K.

Auteur d’un doublé offrant la victoire au Milan AC dans le derby face à l’Inter Milan, Zlatan Ibrahimovic a confirmé les belles ambitions des Rossoneri cette saison avec une superbe performance. Et le buteur suédois en a profité pour livrer les coulisses de son retour en Europe…