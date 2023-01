Mercato : Messi, Ronaldo… C’est bientôt la fin ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis plus de 15 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se livrent une bataille exceptionnelle. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette rivalité pourrait bientôt prendre fin. L’Argentin, au sommet de son art, vient d’être sacré champion du monde et devrait prolonger au PSG. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat, s'est engagé en Arabie Saoudite…

Ils ont été comparés durant toute leur carrière respective. A 37 et 35 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient emprunter des chemins bien différents. A l’heure actuelle, l’Argentin vient d’obtenir son premier titre de champion du monde, le sacre d’une vie, alors que le Portugal de Ronaldo a été éliminé dès les quarts de finale par le Maroc. Un contraste qui s’ajoute au début de saison très difficile de l’ancien buteur de la Juventus qui vient juste de résilier son contrat avec Manchester United. Pendant ce temps, Lionel Messi brille enfin sous les couleurs du PSG.

Messi bientôt prolongé

Une rivalité qui, depuis le début de saison, n’a plus vraiment lieu d’être. Et l’histoire pourrait bien s’arrêter là. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG avance bien au niveau des prolongations et celle de Lionel Messi en fait partie. Le journal Le Parisien affirme même qu’un accord a été trouvé pour une prolongation d’un an. Une aubaine pour le PSG qui va pouvoir s’appuyer un peu plus longtemps sur le néo champion du monde, déjà bien parti pour s’offrir un huitième Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo vers le Golfe

Et Cristiano Ronaldo dans tout ça ? Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, l’international portugais ne croulait pas sous les offres. Ronaldo était ainsi à la recherche d'un nouveau club et a fini par rebondir... en Arabie Saoudite. Le club d’Al Nassr, entraîné par un certain Rudi Garcia, a fait le forcing pour le faire venir. Et ça a fini par être officialisé : Cristiano Ronaldo est un nouveau joueur d'Al Nassr. De quoi mettre définitivement un terme à la rivalité entre La Pulga et CR7 ?