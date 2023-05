Mercato : Messi file un coup de main au PSG pour un transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parmi les priorités estivales du PSG, on retrouve notamment Bernardo Silva comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Le FC Barcelone est également sur les rangs, Xavi appréciant depuis longtemps le profil de l’international portugais, mais la détermination des Blaugrana dans le dossier Messi pourrait les empêcher d’accélérer avec le joueur de Manchester City.

Un mercato mouvementé est encore attendu du côté du PSG. Il faut dire que la saison a été éprouvante pour la formation parisienne, désireuse de se renforcer dans tous les secteurs ou presque. Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva fait notamment partie des priorités de Luis Campos, un dossier vu d’un très bon œil par Kylian Mbappé, ancien coéquipier du Portugais à Monaco. De son côté, le joueur de 28 ans se verrait bien quitter Manchester City, lui qui peut encore mettre la main sur la Ligue des champions, affrontant l’Inter en finale le 10 juin.

PSG : Le Qatar doit-il retenir Messi ? https://t.co/IKRHFuXQll pic.twitter.com/aXKwpWHFj6 — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

« Cet été, on verra ce qui va se passer »

« Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qui va se passer », répondait Bernardo Silva au micro de Canal+ après la victoire éclatante des siens contre le Real Madrid (4-0). Le PSG doit donc se montrer patient, tout en devant se méfier de la concurrence. Comme l’été dernier, le FC Barcelone est également sur les rangs, Xavi étant sous le charme de Bernardo Silva depuis longtemps. Mais le club culé pourrait être contraint de faire un choix.

Messi avant Bernardo Silva ? Le Barça doit faire un choix