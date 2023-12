Mercato : Messi a fait peur à une légende !

Thomas Bourseau

Après deux saisons passées au PSG au cours desquelles il a avoué avoir été malheureux au moment d’annoncer sa signature à l’Inter Miami, Lionel Messi aurait pu prendre une tout autre décision. Sa priorité était de revenir au FC Barcelone. Mais heureusement pour David Beckham, l’opération ne s’est pas matérialisée. Explications.

Lionel Messi a pris tout le monde de court cet été. Alors que son départ au PSG semblait inéluctable au vu de la position ferme du club de ne pas le conserver et en raison de la fin de sa collaboration mouvementée avec l’équipe parisienne, Messi semblait proche d’un accord avec le FC Barcelone pour y effectuer son grand retour deux ans après son départ et surtout pour y tirer sa révérence.

«Ma première option était de retourner à Barcelone»

A 36 ans, Lionel Messi souhaitait revenir au FC Barcelone et ne l’a pas caché au Time Magazine au détour d’une interview pour son titre d’athlète de l’année. « La vérité, c'est qu'heureusement, j'avais plusieurs options intéressantes sur la table, et j'ai dû les analyser et réfléchir, et même peser le pour et le contre avec ma famille, avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. J'ai essayé de revenir, mais ça ne s'est pas fait ».

Beckham : «Ce qui m'a vraiment inquiété, c'est Barcelone»