Après le PSG, Messi a essuyé un échec sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi voulait faire son retour au FC Barcelone. Toutefois, comme la Pulga l'a avoué elle-même, son rapatriement au Camp Nou n'a pas pu se concrétiser. Pour cette raison, Leo Messi s'est donc envolé vers Miami pour s'engager en faveur de l'Inter.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi a changé de cap. En fin de contrat le 30 juin dernier, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Toutefois, la franchise de David Beckham n'était pas la priorité de Leo Messi.

Messi a quitté le PSG pour signer à l'Inter Miami

Lors d'un entretien accordé à Time , Lionel Messi est revenu sur son été agité. Et le champion du monde argentin a avoué que sa volonté première était de revenir au FC Barcelone lors de la dernière fenêtre de transferts, mais que cela n'avait pas été possible.

«Ma première option était de retourner à Barcelone, mais...»