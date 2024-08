Mercato : Mbappé s’en va, le PSG a trouvé son «facteur X» pour 50M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a parfaitement lancé sa saison notamment grâce à un Bradley Barcola en très grande forme. L’ailier recruté pour 50M€ il y a un an a déjà inscrit trois buts et impressionne dans le jeu alors qu’il a la lourde tâche de remplacer Kylian Mbappé dans le couloir gauche. Pour Laure Boulleau, il s’agit même du facteur X du PSG.

Recruté pour environ 50M€ en provenance de l'OL, Bradley Barcola a été l'une des bonnes surprises du PSG la saison dernière. Et avec le départ de Kylian Mbappé, il sera évidemment très attendu cette saison qu'il a d'ailleurs parfaitement débutée en inscrivant 3 buts en 2 apparitions. Et alors que le PSG a hérité d'un tirage très compliqué en Ligue des champions, Laure Boulleau estime que Barcola peut être son facteur X.

Barcola le facteur X du PSG

« Il franchit les étapes à la vitesse d’un TGV pour l’instant. Je le trouve irrésistible. J’aime sa fougue. C’est le moment pour lui de franchir un palier face à des grandes équipes comme City, le Bayern. Et même sur un match serré contre l’Atlético, c’est le genre de joueur qui peut faire des différences. Il peut être le facteur X du PSG », assure la consultante Canal+ dans les colonnes du Parisien, avant d’évoquer plus globalement le nouveau projet du PSG.

«C’est le moment pour lui de franchir un palier»

« Avant qu’ils commencent le championnat, j’avais des doutes. Même si je ne veux pas tomber dans l’euphorie, le PSG est sur la bonne voie et si ça ne fonctionne pas dès cette année, c’est le chemin que le club doit prendre avec un très bon entraîneur, un vrai bosseur. Si tout le monde fait les efforts et s’il affiche un équilibre, qu’il n’a plus depuis plus de dix ans, on peut imaginer le PSG aller loin. La jeunesse de l’effectif ne me fait pas peur, cela leur évitera de se poser des questions à l’approche des grands rendez-vous sur la gestion émotionnelle », ajoute Laure Boulleau.