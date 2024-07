Mercato : Mbappé quitte le PSG et lâche une révélation surprenante !

Jean de Teyssière

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, son petit frère, Ethan est lui aussi parti du club de la capitale. Mais il a fait le choix de rester en France, pour rejoindre le LOSC. Une nouvelle étape dans sa jeune carrière et le milieu de terrain de 17 ans a avoué vouloir s'inspirer des légendes lilloises, comme Eden Hazard.

Le LOSC a réussi à convaincre Mbappé de les rejoindre. Pas Kylian, mais son petit frère, Ethan. Considéré comme un espoir du football français, le champion de France 2024 avec les U19 du PSG et l'équipe première regorge de bonnes volontés au moment de rejoindre son nouveau club.

Ethan Mbappé rejoint le LOSC

Jeudi, le LOSC officialisait l'arrivée d'Ethan Mbappé par la voix de son président, Olivier Létang, sur le compte officiel du club : « Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier Ethan et sa famille de la confiance qu’ils nous ont accordée alors qu’ils avaient de nombreuses autres sollicitations. C’est une marque de reconnaissance du bon travail effectué ces dernières années par les staffs du LOSC. Bienvenue Ethan ! »

«C’est une fierté de pouvoir rejoindre le LOSC»