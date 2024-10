Mercato : Mbappé n’a plus «beaucoup de temps» au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est tout sauf dans une période optimale pour son début de carrière au Real Madrid. Ses buts ne masquent pas ses difficultés d’intégration dans le jeu du club merengue. Thierry Henry n’est pas dupe et craint que Mbappé finisse rapidement par ne plus avoir de temps de l’autre côté des Pyrénées.

En Ligue des champions, Kylian Mbappé ne pèse pas vraiment sur les matchs du Real Madrid cette saison. Certes, la recrue phare merengue a marqué contre le VfB Stuttgart en septembre dernier (3-1) et a délivré une passe décisive à Antonio Rüdiger lors de la réception du Borussia Dortmund mardi soir (5-2). Cependant, les prestations de Mbappé ne sont pas suffisamment abouties du point de vue de Thierry Henry.

«Il doit encore apprendre»

La légende d’Arsenal et ex-gâchette du FC Barcelone n’a pas mâché ses mots sur le plateau de CBS Sports mardi soir concernant le rendement de Kylian Mbappé. « Il doit gérer le fait d'être un joueur du Real Madrid. C'est très difficile, mais ça va avec le maillot. Il faut faire avec. Joue-t-il son meilleur jeu comme nous l'avons vu au Paris Saint-Germain? Non. Il doit encore apprendre, et je sais que c'est bizarre de dire ça, ou jouer mieux en tant que neuf. Ce qui est très difficile pour lui en ce moment ».

«Malheureusement, quand vous portez ce maillot, on ne vous laisse pas beaucoup de temps»

Kylian Mbappé est en pleine période d’adaptation dans un collectif du Real Madrid qui était bien huilé la saison passée et cela pourrait pendre du temps que le capitaine de l’équipe de France ne risque pas d’avoir à en croire Thierry Henry. « Marquer des buts, ce n'est pas suffisant dans ce genre de club. (...) Je vais me faire l'avocat du diable. Nous disons toujours qu'il faut du temps pour qu'un joueur s'adapte à un nouveau club... Mais malheureusement, quand vous portez ce maillot, on ne vous laisse pas beaucoup de temps ».