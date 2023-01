Mercato : Mbappé le réclame au PSG, il est envoyé ailleurs

Hugo Chirossel

L’été dernier, Kylian Mbappé espérait voir arriver un attaquant au PSG. Plusieurs pistes avaient été étudiées par Luis Campos, mais finalement aucune n’avait porté ses fruits. Dernièrement, le conseiller sportif parisien aurait identifié le profil d'Harry Kane, qui pourrait quitter Tottenham l’été prochain. Toutefois, Manchester United serait également sur le coup ; et pour Tony Cascarino, l’attaquant des Spurs serait une recrue parfaite pour les Red Devils.

En début de saison, Kylian Mbappé a clairement fait comprendre qu’il n’était pas satisfait de son utilisation au PSG. L’international français estimait qu’il avait un rôle de pivot et souhaitait voir un autre attaquant arriver, afin d'avoir plus de liberté sur le terrain. Si plusieurs noms avaient été évoqués l’été dernier, aucun attaquant, si ce n’est Hugo Ekitike, n’est venu renforcer le secteur offensif parisien.

Tottenham demande 100M€ pour Kane

Par conséquent, Luis Campos aurait coché le nom d'Harry Kane dernièrement. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, l’international anglais pourrait quitter le club cet été d'après The Times . Les Spurs réclameraient 100M€ pour lâcher leur joueur. Mais mauvaise nouvelle pour le PSG, Manchester United serait également sur le coup. Et pour Tony Cascarino - ancien attaquant irlandais passé notamment par l’OM entre 1994 et 1997 et aujourd’hui consultant pour talkSPORT - Harry Kane conviendrait parfaitement aux Red Devils .

Selon Cascarino, Harry Kane doit filer à Manchester United