Mercato : Mbappé lâche une bombe sur son avenir, le PSG lui répond

Publié le 15 octobre 2022 à 22h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, ce serait déjà terminé. Seulement quelques semaines après la signature de son contrat, le joueur se sentirait trahi par ses dirigeants et voudrait s'envoler loin de la capitale française. Mais malgré les nombreuses rumeurs sur l'avenir de sa star, le club parisien garderait son calme, estimant qu'il ne s'agit que d'un simple coup de pression pour obtenir gain de cause.

Le temps des sourires a laissé sa place à celui de la méfiance. Cinq mois après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé aurait des doutes sur la direction prise par le projet parisien. A tel point qu'il souhaiterait quitter le club de la capitale en janvier prochain. Une information dévoilée par Daniel Riolo et confirmée par son entourage.

Mercato - PSG : Au cœur des rumeurs, Mbappé fait passer un gros message https://t.co/WqwHFWfkTM pic.twitter.com/wrQJDdBOzz — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Mbappé veut s'en aller

Le clan Mbappé aurait confirmé à Fabrizio Romano les envies d'ailleurs du joueur en raison des promesses non tenues par les dirigeants, mais aussi d'autres sujets internes. Agé de 24 ans, le champion du monde 2018 a reçu une première réponse du PSG.

Pour le PSG, il ne s'agit que d'un coup de pression

Comme l'explique le journaliste italien, le club parisien considère que les menaces de départ de Mbappé sont un simple moyen, pour lui, de mettre la pression sur ses dirigeants et obtenir gain de cause, notamment au sujet du recrutement. Pas d'affolement du côté du PSG, qui espèrerait trouver prochainement une solution avec sa star.