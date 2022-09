Foot - Mercato

Mercato : Mauricio Pochettino pose ses conditions pour son retour

Publié le 27 septembre 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Éloigné des bancs de touche depuis son licenciement du PSG à la dernière intersaison, Mauricio Pochettino a vu son nom lié à Chelsea, à l’OGC Nice ou encore à la sélection anglaise ces derniers temps. Ayant une volonté précise pour son avenir, Pochettino avancerait avec sérénité. Explications.

En mai dernier, dans la foulée de l’ultime journée de championnat face au FC Metz (5-0), Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et Mauricio Pochettino a connu le même sort quelque temps après. Sans club depuis son départ du PSG à la dernière intersaison, le technicien argentin a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines.

Pochettino a tenté sa chance à Chelsea

Tout d’abord en raison de sa volonté de retrouver un nouveau challenge en Angleterre, où il est passé sur les bancs de Southampton et surtout de Tottenham. Lorsque Thomas Tuchel a été licencié lors de la première quinzaine de septembre, Mauricio Pochettino aurait postulé pour remplacer Tuchel sur le banc de Chelsea, en vain puisque Graham Potter a été nommé à sa place par le co-propriétaire des Blues Todd Boehly.

Pochettino ne veut pas jouer le pompier de service et cherche un projet dans lequel il croit

Cependant, Mauricio Pochettino ne voudrait entendre parler que du football anglais pour sa prochaine destination selon Football Insider. Et ce n’est pas The Daily Telegraph qui affirmera le contraire. D’après les informations du média, Pochettino poserait deux conditions précises pour le choix de son futur club. D’une part, il ne voudrait pas tenir le rôle de pompier en pleine saison pour remplacer un entraîneur qui est en difficulté comme cela pourrait être le cas à Leicester City selon The Telegraph . Et la seconde, qui serait la plus importante, résiderait en le lien que Pochettino sentirait au premier abord avec le projet sportif proposé. Ce serait la raison pour laquelle il n’aurait d’ailleurs pas donné suite à l’offre de l’OGC Nice d’après Fabrizio Romano.

Pochettino ne compte pas remplacer Southgate chez les Three Lions